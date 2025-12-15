DOLAR
Erzincan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Vurdu: 12 Köy Yolu Kapandı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:11
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. 12 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla Mücadele Çalışmaları

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının ardından hızla harekete geçerek kapanan köy yollarını açmak için karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, iş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ancak tipi ve yer yer etkili olan rüzgâr, çalışmaların zaman zaman güçlükle ilerlemesine neden oluyor. Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer arttığını ve bu nedenle çalışmaların kontrollü şekilde devam ettiğini kaydetti.

Uyarılar ve Beklentiler

İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşları zorunlu olmadıkça kapalı olan güzergâhları kullanmamaları konusunda uyarıyor. Acil durumlar için ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi ve kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin sahada hazır bekletildiği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışı ve soğuk havanın bir süre daha etkili olmasının beklendiğini vurgulayarak sürücüleri buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kapanan köy yollarının, hava koşulları elverişli hâle geldiğinde en kısa sürede yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiği ifade edildi.

