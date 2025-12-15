DOLAR
Şehitkamil Belediyespor'tan gol şov: Bahçespor'u 7-0 yendi

Şehitkamil Belediyespor, BAL 11. haftada Bahçespor'u 7-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkarıp 3. sıraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:54
Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. hafta mücadelesinde konuk ettiği Bahçespor’u Şehitkamil Belediye Stadyumu’nda farklı skorla devirdi. Karşılaşma 7-0 sona ererken kırmızı-siyahlılar puanını 20ye çıkarıp 3. sıraya yükseldi.

Maç Detayları

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı; henüz 4. dakikada Vedat Erçin ile öne geçti. 21. dakikada Harun Biçer skoru 2-0’a taşırken, ilk yarının son bölümünde Emirhan Arslan farkı üçe çıkardı ve takımlar soyunma odasına rahat bir üstünlükle girdi.

İkinci yarıda tempo düşmedi. 53. dakikada Mehmet Efe Özsert skoru 4-0’a getirirken, maçın yıldızı Vedat Erçin 61., 86. ve 89. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Karşılaşma sonunda skor 7-0 olarak tescillendi.

Şehitkamil Belediyespor, 12. haftada deplasmanda Nizipspor ile karşılaşacak.

Başkan İrfan Karakuzulu'nun Açıklaması

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Başkanı İrfan Karakuzulu, galibiyetin tesadüf olmadığını belirterek, "Bugün sahada yalnızca bir skor değil; emek, disiplin ve inancın karşılığını gördük. Teknik ekibimizden futbolcularımıza, altyapıdan tribündeki taraftarlarımıza kadar herkes bu başarının bir parçasıdır. Şehitkamil’in gençleriyle gurur duyuyoruz. Bu takım, şehrimizin birlik gücünün bir eseridir. Sezon boyunca istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ederek Gaziantep’e daha büyük başarılar kazandırmayı hedefliyoruz. Bu galibiyeti tüm taraftarlarımıza ve her zaman yanımızda olan hemşehrilerimize armağan ediyoruz" dedi.

Teknik Direktör Taner Özaykut'un Yorumu

Teknik Direktör Taner Özaykut ise oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sahada kazanma isteğini, mücadeleyi ve takım ruhunu net bir şekilde ortaya koyduk. Erken gelen gol oyunu kontrol etmemizi sağladı. Disiplinli ve istekli bir oyun sergileyen oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Her hafta üzerine koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu galibiyeti bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.

Öne çıkanlar: Maç skoru 7-0, Vedat Erçin hat-trick, takım puanı 20 ve 3. sıra.

