İDDEF Dünya Genelindeki Öğrencilere Destek Sağlıyor

İDDEF’ten Öğrencilere Yardım Eli

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Balkanlar ve Orta Doğu’da eğitim gören öğrencilere kıyafet ve kırtasiye seti yardımı sağlıyor.

Proje Kapsamında Öğrenciler Destekleniyor

İDDEF, "İlme Kalem Ol" adı altında sürdürdüğü projeyle, bu eğitim öğretim döneminin başlangıcında ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet ile birlikte defter, kalem, silgi ve kalemtıraşın yer aldığı kırtasiye setleri dağıtıyor.

Gazze'deki Çocuklara Destek

Federasyon, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü şiddet ortamında, çocukların güvenli bir şekilde eğitim alabilmesi ve geçici eğitim alanlarının oluşturulması hususunda da destek vermekte.

Küresel Eğitim Ağı

Dünya genelinde 55 ülkede 100 eğitim merkezi ve 80 medresede eğitim veren İDDEF, 400’den fazla öğretim görevlisi ve 10 bini aşkın öğrenci ile faaliyetlerine devam ediyor.

Bağış Yapmak İçin İDDEF'i Ziyaret Edin

Hayırseverler, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu yardım faaliyetlerine katılmak isteyenler, İDDEF'in resmi internet sitesini ziyaret ederek bağışta bulunabilirler.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Balkanlar ile Orta Doğu’daki medreselerde ücretsiz eğitim alan öğrencilere kıyafet ve kırtasiye seti yardımında bulundu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Balkanlar ile Orta Doğu’daki medreselerde ücretsiz eğitim alan öğrencilere kıyafet ve kırtasiye seti yardımında bulundu.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Afrika, Asya, Balkanlar ile Orta Doğu’daki medreselerde ücretsiz eğitim alan öğrencilere kıyafet ve kırtasiye seti yardımında bulundu.