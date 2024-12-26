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İDDEF, Suriye'de Hayat Kurtaran Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

İDDEF, Suriye'de insani yardımlarını sürdürüyor ve acil ihtiyaçlar için mobil aşevi ile destek sağlıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:44
İDDEF, Suriye'de Hayat Kurtaran Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

İDDEF'in Suriye'deki İnsani Yardım Çalışmaları

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Suriye'de insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle ülkelerine geri dönen Suriyelilere ve ülkelerinde zor durumda olanlara yönelik önemli yardımlar gerçekleştiriyor.

Sığınmacılar için Umut

İç savaş döneminde Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, umut ve heyecanla vatanlarına dönerken, 2011 yılından bu yana Suriyelileri yalnız bırakmayan İDDEF, acil yardım kampanyası kapsamında Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na mobil aşevi getirdi. Burada çorba, kahvaltılık ve sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Acil Yardım Çalışmaları

İDDEF ayrıca, Halep, Hama, Humus, Lazkiye ve Şam gibi bölgelerde acil yardım faaliyetleri yaparak sıcak yemek ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor.

İnceleme ve Eğitim İhtiyacına Yönelik Çalışmalar

Suriye'de hem yerel ekipleriyle çalışan hem de bölgeye heyet gönderen İDDEF, rejimden devralınan bölgelerde incelemelerde bulunuyor. Federasyon, hızlı bir toparlanma süreci için hayatın normalleşmesi ve kesin dönüşlerle beraber ortaya çıkacak eğitim ihtiyacını belirlemek üzere tespitlerde bulunuyor. Ayrıca külliye, cami, medrese ve eğitim merkezleri gibi projelere de başlamayı planlıyor.

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