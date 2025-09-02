DOLAR
İDDEF'ten Kunar'da Deprem Bölgesine Acil Yardım

İDDEF, 6 büyüklüğündeki Kunar depremi sonrası arama-kurtarma ve acil yardım çalışmalarına başladı; temiz su, çadır, battaniye ve sıcak yemek ulaştırılıyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 11:15
6 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma ve acil yardım çalışmaları başladı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde acil yardım çalışmalarına başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bölgedeki dünkü depremin hemen ardından ekipler yaraları sarmak için harekete geçti.

İDDEF ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına katılarak enkaz altında kalanlara ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, aynı zamanda defin işlemlerine destek sağladı.

Bölgede yürütülen acil yardım faaliyetleri kapsamında afetzedelere temiz su, çadır, battaniye ve sıcak yemek ulaştırılıyor.

Hayırseverler, federasyonun bölgedeki yardım çalışmalarına www.iddef.org adresinden destek olabiliyor.

