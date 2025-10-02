İddia: ABD, Ukrayna'ya Tomahawk ve İstihbarat Desteği Sağlayacak

WSJ'ye göre ABD, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısına uzun menzilli saldırılar düzenlemesi için istihbarat ve füze desteğini değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:04
İddia: ABD, Ukrayna'ya Tomahawk ve İstihbarat Desteği Sağlayacak

WSJ: ABD, Ukrayna'ya Rusya'nın Enerji Hedeflerine Yönelik İstihbarat Sağlamayı Değerlendiriyor

Tomahawk desteği de masada, nihai karar verilmedi

Wall Street Journal'ın isimsiz ABD'li yetkililer kaynaklı haberine göre Washington yönetimi, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alacak saldırılar düzenlemesi için istihbarat ve silah desteği sağlamayı değerlendiriyor.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, söz konusu istihbarat sağlanması konusunda ülke istihbarat kurumlarına ve Savunma Bakanlığı'na onay verdiği iddia ediliyor. Yetkililer ayrıca Washington'ın diğer NATO üyelerine de benzer destek taleplerinde bulunduğunu aktardı.

Yetkililer, ABD'nin Kiev'e Tomahawk gibi uzun menzilli füzeler verme seçeneğini de değerlendirdiğini ancak bu konuda henüz nihai bir karar alınmadığını belirtti. Habere göre, bu adım gerçekleşirse, Trump yönetimi ilk kez Ukrayna'nın Rusya'nın enerji hedeflerine yönelik uzun menzilli füze saldırılarına dolaylı destek vermiş olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta Axios'a verdiği demeçte Tomahawk talebinde bulunduğunu söylemişti. Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da Fox News'a verdiği röportajda Ukrayna'nın talebinin değerlendirildiğini ifade etmişti.

Haberde yer alan iddialar resmi bir açıklamayla doğrulanmadı; kaynaklar isimsiz yetkililer olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, IAC 2026 Antalya'yı Sidney'de Tanıttı
2
Türkiye'de 1,6 Milyondan Fazla Kişi 2026 Hac Kaydını Yeniledi
3
Kocaeli'de karaya oturan 'RAPID' gemisi için kurtarma çalışmaları başlıyor
4
Beyşehir Gölü'nde Kuraklık: Kıstıfan Adası Karayla Bütünleşti, Ada Sayısı Artıyor
5
Rutte: NATO, Rusya'nın hava sahası ihlallerine karşı tehdidi bertaraf edebildi
6
Komana Pontika'da 13. yüzyıla Ait Selçuklu Üzengi Bulundu
7
Fransa'da Binlerce İşçi Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Grevde

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat