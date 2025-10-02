İddia: ABD, Ukrayna'ya Tomahawk ve İstihbarat Desteği Sağlayacak

WSJ: ABD, Ukrayna'ya Rusya'nın Enerji Hedeflerine Yönelik İstihbarat Sağlamayı Değerlendiriyor

Tomahawk desteği de masada, nihai karar verilmedi

Wall Street Journal'ın isimsiz ABD'li yetkililer kaynaklı haberine göre Washington yönetimi, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alacak saldırılar düzenlemesi için istihbarat ve silah desteği sağlamayı değerlendiriyor.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, söz konusu istihbarat sağlanması konusunda ülke istihbarat kurumlarına ve Savunma Bakanlığı'na onay verdiği iddia ediliyor. Yetkililer ayrıca Washington'ın diğer NATO üyelerine de benzer destek taleplerinde bulunduğunu aktardı.

Yetkililer, ABD'nin Kiev'e Tomahawk gibi uzun menzilli füzeler verme seçeneğini de değerlendirdiğini ancak bu konuda henüz nihai bir karar alınmadığını belirtti. Habere göre, bu adım gerçekleşirse, Trump yönetimi ilk kez Ukrayna'nın Rusya'nın enerji hedeflerine yönelik uzun menzilli füze saldırılarına dolaylı destek vermiş olacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçen hafta Axios'a verdiği demeçte Tomahawk talebinde bulunduğunu söylemişti. Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da Fox News'a verdiği röportajda Ukrayna'nın talebinin değerlendirildiğini ifade etmişti.

Haberde yer alan iddialar resmi bir açıklamayla doğrulanmadı; kaynaklar isimsiz yetkililer olarak kaydedildi.