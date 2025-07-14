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IDEF 2025: DFG-I Dijital Füzyon Görüş Sistemi Tanıtılıyor

DFG-I Dijital Füzyon Görüş Sistemi, IDEF 2025'te düşük ışık ve kızılötesi gözlem yetenekleri ile öne çıkacak.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 11:03
IDEF 2025: DFG-I Dijital Füzyon Görüş Sistemi Tanıtılıyor

IDEF 2025 Fuarı'na doğru ilerlerken, DFG-I Dijital Füzyon Görüş Sistemi ön plana çıkıyor. Düşük ışık ve kızılötesi gözlem kabiliyetlerini bir araya getirerek, muharebe sahasındaki zorlu koşullarda bile yüksek nitelikli görüntü elde edilmesine olanak tanıyor.

Bu yenilikçi sistem, IDEF 2025'te tanıtılarak, savunma sanayiine yönelik sağladığı avantajları gözler önüne serecek. Özellikle iki dedektör kullanarak, farklı ışık koşullarında olağanüstü görüntüleme imkanı sunuyor.

DFG-I Dijital Füzyon Görüş Sistemi, değişen şartlara rağmen görüntü kalitesini koruma hedefiyle geliştirildi. Bu sayede, askeri operasyonlarda, personelin durumsal farkındalığını artırarak daha etkili bir güvenlik sağlar.

Gökhan Yıldırım'ın bilgilendirmelerine göre, gözlem yetenekleri sürekli evrilen bir ortamda, bu sistemin kullanımı büyük önem taşımaktadır.

Muharebe sahasındaki zorlu ve değişken şartlarda bile yüksek nitelikli görüntü almaya imkan...

Muharebe sahasındaki zorlu ve değişken şartlarda bile yüksek nitelikli görüntü almaya imkan sağlayan yeni bir çözüm geliştirildi. Düşük ışık ve kızılötesi gözlem kabiliyetini bir araya getiren DFG-I Dijital Füzyon Görüş Sistemi, FOTONİKS tarafından 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak. İki detektörden gelen görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulan füzyon görüntü, kullanıcıların zorlu şartlarda hem detaylara hakim olmalarını, hem de derinlik algısı içerisinde yüksek farkındalık elde etmelerine olanak veriyor.

Muharebe sahasındaki zorlu ve değişken şartlarda bile yüksek nitelikli görüntü almaya imkan...

Muharebe sahasındaki zorlu ve değişken şartlarda bile yüksek nitelikli görüntü almaya imkan sağlayan yeni bir çözüm geliştirildi. Düşük ışık ve kızılötesi gözlem kabiliyetini bir araya getiren DFG-I Dijital Füzyon Görüş Sistemi, FOTONİKS tarafından 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak. İki detektörden gelen görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulan füzyon görüntü, kullanıcıların zorlu şartlarda hem detaylara hakim olmalarını, hem de derinlik algısı içerisinde yüksek farkındalık elde etmelerine olanak veriyor.

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