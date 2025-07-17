IDEF 2025 Fuarında Yeni Güvenlik Teknolojisi: Armor Integrity

IDEF 2025'te Armor Integrity ile Güvenlikte Yeni Bir Dönem

Nurol Teknoloji, IDEF 2025 fuarında, zırhlı kara, hava ve deniz araçları için tasarlanmış Armor Integrity sistemini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yenilikçi teknoloji, olası saldırıları saniyeler içinde analiz ederek savunma mekanizmasını optimize etme kapasitesine sahip.

Akıllı Güvenlik Katmanı

Armor Integrity, bir güvenlik katmanı olarak, stratejik önem taşıyan platformların beklenmedik tehditlere karşı hızlı bir şekilde yanıt verebilmesini sağlıyor. Bu sistem, sadece yurt savunması değil, aynı zamanda uluslararası operasyonlar için de kritik bir güvenlik çözümü sunuyor.

Geliştirilen bu sistem, saldırganları düşüneceği iki kere düşünmeye iten bir nitelik taşıyor. IDEF 2025’te Armor Integrity’nin tanıtımı ile beraber, güvenlik alanında atılacak dev adımlar, savunma sanayini ve uluslararası iş birliklerini de etkileyecek.

Bu yıl düzenlenen fuar, özellikle Askeri ve Savunma Sanayi alanında yeni gelişmeleri yakından takip etmek isteyen girişimciler ve uzmanlar için önemli bir platform olmayı hedefliyor.

Zırhlı kara, hava ve deniz araçları için akıllı bir güvenlik katmanı olarak görev yapan, olası bir saldırının saniyeler içinde adeta "röntgenini çeken" Armor Integrity ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak. Yüksek tehdit içeren operasyonel ortamlarda, zırhlı araç mürettebatının güvenliğini ve karar verme etkinliğini artırmak amacıyla tasarlanan Armor Integrity, akıllı bir güvenlik katmanı olarak görev yapıyor. Sistem, bir saldırı anında isabet olup olmadığını; tehdidin yönünü, sayısını, tehdidin araç içerisine penetrasyonunu ve zırh üzerindeki etkisi gibi kritik bilgileri de anlık olarak analiz ederek personelin durumsal farkındalığını en üst seviyeye taşıyor.

Zırhlı kara, hava ve deniz araçları için akıllı bir güvenlik katmanı olarak görev yapan, olası bir saldırının saniyeler içinde adeta "röntgenini çeken" Armor Integrity ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak. Yüksek tehdit içeren operasyonel ortamlarda, zırhlı araç mürettebatının güvenliğini ve karar verme etkinliğini artırmak amacıyla tasarlanan Armor Integrity, akıllı bir güvenlik katmanı olarak görev yapıyor. Sistem, bir saldırı anında isabet olup olmadığını; tehdidin yönünü, sayısını, tehdidin araç içerisine penetrasyonunu ve zırh üzerindeki etkisi gibi kritik bilgileri de anlık olarak analiz ederek personelin durumsal farkındalığını en üst seviyeye taşıyor.