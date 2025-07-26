IDEF 2025: Savunma Sanayisinin Kapıları Halka Açıldı

Türkiye'nin en büyük savunma sanayii fuarı olan IDEF 2025, yoğun diplomatik ve sektörel görüşmelere ev sahipliği yaptıktan sonra, son iki gününde halka kapılarını açtı. Ziyaretçiler, yerli ve yabancı firmaların en yeni savunma teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Fuarda, savunma sanayisinin geleceği hakkında önemli bilgiler paylaşılırken, katılımcı firmalar da inovatif ürünlerini sergiledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dikkati çeken IDEF 2025, dünya genelinde savunma alanındaki en önemli buluşma noktası oldu.

Bu yılki fuar, sadece sergi alanlarıyla değil, aynı zamanda düzenlenen seminerler ve panellerle de ön plana çıktı. Savunma sanayii uzmanları, sektördeki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik öngörülerini katılımcılarla paylaştı.

IDEF 2025, girişimciler ve yatırımcılar için bir fırsat sunarken, yerli ürünlerin ön plana çıkmasına da katkı sağladı. Ziyaretçiler, savunma sanayisinin dinamikleri hakkında daha fazla bilgi edinme ve bağlantılar kurma imkanı buldu.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), diplomatik ve sektörel görüşmelere sahne olan dört günlük takvimin ardından, son iki gününde halka açıldı.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), diplomatik ve sektörel görüşmelere sahne olan dört günlük takvimin ardından, son iki gününde halka açıldı.