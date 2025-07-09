IDEF 2025'te Askerlerin Yeni Destanı: Lazer Uyarı Sistemi

Teknoloji Askerlerin Güvencesi Oluyor

Askerin kaskında ya da omuzunda kullanabileceği 250 gram ağırlığındaki Lazer Uyarı Sistemi, ona yönelik tehditlerin fark edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu yenilikçi teknoloji, lazer işaretlemesiyle hedefa yönelen tehditleri belirliyor ve askerleri uyararak hayatta kalma şanslarını artırıyor.

Gökşen Yıldırım’dan Açıklamalar

Askeri teknoloji alanında önemli gelişmelere öncülük eden Gökşen Yıldırım, bu sistemin askerlere sağladığı avantajları vurguluyor. Söz konusu teknoloji, askerlerin hem sahada hem de zorlu koşullarda daha güvende olmalarını sağlamaktadir.

IDEF 2025, askeri teknoloji alanında bu tür yeniliklerin sergilendiği önemli bir platform olmaya devam ediyor. Lazer Uyarı Sistemi gibi projeler, geleceğin savaş alanında askerlerin teknolojiden nasıl faydalanacağını gözler önüne seriyor.

Kask ya da omuzda taşınabilen Lazer Uyarı Sistemi, lazer işaretlemesiyle hedefe yönelen tehditleri belirleyip uyararak hayatta kalma olasılığını artırıyor. Nero Endüstri tarafından geliştirilen Taktik Giyilebilir Lazer Uyarı Sistemi TWL200, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak.

Kask ya da omuzda taşınabilen Lazer Uyarı Sistemi, lazer işaretlemesiyle hedefe yönelen tehditleri belirleyip uyararak hayatta kalma olasılığını artırıyor. Nero Endüstri tarafından geliştirilen Taktik Giyilebilir Lazer Uyarı Sistemi TWL200, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıtılacak.