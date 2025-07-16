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IDEF 2025'te Tanıtılacak İHA'lar: TOYDU ve KARAGUN

İDEF 2025'te Türk savunma sanayisinin yeni İHA'ları TOYDU ve KARAGUN tanıtılacak.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 11:34
IDEF 2025'te Tanıtılacak İHA'lar: TOYDU ve KARAGUN

IDEF 2025'e Doğru: Yeni İHA'lar Sahne Alıyor

Türk savunma sanayisi, yenilikçi insansız hava araçları (İHA) ile dikkat çekmeye hazırlanıyor. IDEF 2025'te sergilenecek olan 'Deniz Konuşlandırmalı Mini Taktik İHA TOYDU' ve 'Elle Fırlatılan Taarruzi İHA KARAGUN' ile suda yürüyüp izini belirsizleştirecek önemli adımlar atılıyor.

Karada ve Deniz Üstünde Etkili Çözümler

Geliştirilen bu yeni nesil İHA'lar, hem karada hem de deniz üstünde görev yapabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Deniz Konuşlandırmalı Mini Taktik İHA TOYDU, denizden operasyonel görevleri yerine getirebilecek iken, Elle Fırlatılan Taarruzi İHA KARAGUN, hızlı ve etkili bir taarruz gerçekleştirme kabiliyeti sunuyor.

Bu iki İHA, Türk savunma sanayisinin güçlü ve yenilikçi yapısının birer örneği olarak, IDEF 2025’te savunma ve güvenlik alanında büyük ilgi görecek.

IDEF 2025’in kapıları açıldığında, bu nesil İHA’lar, katılımcılara yenilikçi özelliklerini ve stratejik avantajlarını sergileyerek, gelecek nesil savunma sistemlerinin temel taşlarını oluşturacak.

Farklı ihtiyaçlara yönelik insansız hava araçları (İHA) üzerinde çalışan Solid Aero, tarafından...

Farklı ihtiyaçlara yönelik insansız hava araçları (İHA) üzerinde çalışan Solid Aero, tarafından geliştirilen Deniz Konuşlandırmalı Mini Taktik İHA TOYDU ve Elle Fırlatılan Taarruzi İHA KARAGUN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ilk kez tanıtılacak. Karada ve deniz üstü platformlarından fırlatılabilecek TOYDU İHA (fotoğrafta), kompakt yapısı, düşük ses ve radar iziyle yüksek riskli ortamlarda gizli kalarak görev icra edebilecek 2 kilogram faydalı yüke sahip KARAGUN İHA, özellikle hızlı hareket eden timlerin ihtiyaçları ve ani müdahale durumları için tasarlandı.

Farklı ihtiyaçlara yönelik insansız hava araçları (İHA) üzerinde çalışan Solid Aero, tarafından...

Farklı ihtiyaçlara yönelik insansız hava araçları (İHA) üzerinde çalışan Solid Aero, tarafından geliştirilen Deniz Konuşlandırmalı Mini Taktik İHA TOYDU ve Elle Fırlatılan Taarruzi İHA KARAGUN, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ilk kez tanıtılacak. Karada ve deniz üstü platformlarından fırlatılabilecek TOYDU İHA (fotoğrafta), kompakt yapısı, düşük ses ve radar iziyle yüksek riskli ortamlarda gizli kalarak görev icra edebilecek 2 kilogram faydalı yüke sahip KARAGUN İHA, özellikle hızlı hareket eden timlerin ihtiyaçları ve ani müdahale durumları için tasarlandı.

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