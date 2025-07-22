IDEF 2025'te Yerli Savunma Araçlarıyla Geçiş Töreni Gerçekleşti

IDEF 2025'te Yerli Savunma Sanayisi Gösterisi

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) çerçevesinde düzenlenen geçiş töreni, yerli kara ve hava araçlarının yanı sıra deniz platformları ile çeşitli sistemlerin sergilendiği etkileyici bir etkinlik oldu.

Öne Çıkan Yerli Hava Araçları

Geçiş töreninde, HÜRJET, HÜRKUŞ ve Bayraktar AKINCI gibi Türkiye'nin önemli yerli hava araçları dikkat çekti. Bu araçların yanı sıra, çok sayıda yerli kara aracının da etkinlikte yer alması, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Geleceğin Savunma Teknolojileri

IDEF 2025, sadece mevcut sistemlerin tanıtılması açısından değil, aynı zamanda gelecekteki savunma teknolojilerinin de bir vitrinini sunması bakımından büyük bir öneme sahip. Bu tür etkinlikler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesini ve uluslararası iş birliklerini destekliyor.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu fuarın açık alanında kara ve hava araçları geçit töreni gösterimi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu fuarın açık alanında kara ve hava araçları geçit töreni gösterimi yapıldı.