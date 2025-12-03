İdil'de Tarlada Feci Kaza: 36 Yaşındaki Çiftçi Hidrolik Baskıyla Hayatını Kaybetti

Yüksekköy'de tarlada çalışma sırasında traktör ile pulluk arasına sıkıştı

Edinilen bilgilere göre olay dün saat 17.00 sularında, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yüksekköy'de meydana geldi.

36 yaşındaki Akarsu, tarlasındaki çalışması sırasında traktörün pulluğunun konumunu düzeltmek için arka bölüme geçti. Bu sırada traktör arka tekeri ile pulluk arasında hidrolik basıncın aniden devreye girmesi sonucu sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akarsu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İdil Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

