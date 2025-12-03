İdil'de Tarlada Feci Kaza: 36 Yaşındaki Çiftçi Hidrolik Baskıyla Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın İdil ilçesinde 36 yaşındaki çiftçi Akarsu, traktör ile pulluk arasında hidrolik basınç nedeniyle sıkışarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:09
Yüksekköy'de tarlada çalışma sırasında traktör ile pulluk arasına sıkıştı

Edinilen bilgilere göre olay dün saat 17.00 sularında, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yüksekköy'de meydana geldi.

36 yaşındaki Akarsu, tarlasındaki çalışması sırasında traktörün pulluğunun konumunu düzeltmek için arka bölüme geçti. Bu sırada traktör arka tekeri ile pulluk arasında hidrolik basıncın aniden devreye girmesi sonucu sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akarsu'nun cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İdil Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK’IN İDİL İLÇESİNE BAĞLI YÜKSEKKÖY KÖYÜ’NDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI, KÖY HALKINI YASA BOĞDU. 36 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİ ABDURRAHİM AKARSU, KENDİ TARLASINDA TRAKTÖRÜYLE ÇİFT SÜRDÜĞÜ SIRADA GEÇİRDİĞİ TALİHSİZ KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

