İdlib Atme'de Koalisyon Hava İndirme Operasyonunda Bir Kişi Öldü

İdlib'in Atme beldesinde koalisyon güçlerinin hava indirme operasyonunda "Ali" olarak bilinen bir kişi öldü; evde arama yapıldı ve elektronik cihazlara el konuldu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:47
Koalisyon operasyonunda can kaybı

Uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Atme beldesi'nde düzenlediği hava indirme operasyonunda bir kişi öldü.

Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'nin aktardığı güvenlik kaynaklarına göre, operasyon sırasında kiralık evde kalan ve "Ali" olarak tanınan kişi hedef alındı.

Operasyon esnasında balkondan bahçeye atlayarak kaçmaya çalışan "Ali", koalisyon güçlerinin açtığı ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Operasyonu yürüten güçler evde yaptıkları aramada cep telefonları ve elektronik cihazlara el koydu; ev sahibi sorgulandı.

Operasyonun ardından koalisyon güçleri bölgeden ayrıldı. "Ali"'nin cesedinin evin bahçesinde bulunduğu ve Bab el-Hava Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.

