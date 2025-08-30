İdlib'de Kayıplar İçin 500'den Fazla İncir Fidanı Dikildi

Hiş köyünde anma etkinliği

Dünya Zorla Kaybedilenler Günü kapsamında, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in güneyinde bulunan Hiş köyünde akıbeti bilinmeyen kişiler anısına incir fidanları toprakla buluşturuldu. Etkinlik, devrik Beşşar Esed rejimi hapishanelerinde akıbeti bilinmeyen kişiler için düzenlendi.

Organizatörler, kayıpların ve cesetlerine ulaşılamayanların isimlerini taşıyan 500'den fazla incir fidanı'nın dikildiğini bildirdi. Açıklamada, dikilen her ağacın birer anma ve hatırlama vesilesi olduğu vurgulandı.

Etkinliğe, yakınlarını kaybeden ve akıbetlerini arayan çok sayıda kişi katıldı. Kayıpların isimleri incir ağaçlarına verildi; amaç, hatıraları canlı tutmak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak olarak açıklandı.

Rama Dakkak, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Bugün kayıp ve şehit yakınlarıyla birlikte buradayız. Her biri için bir ağaç diktik. Bu ağaçlar, bize onları hatırlatıyor. Mezarları olmasa bile sanki yanımızdalarmış gibi hissettiriyor." dedi.

Dakkak sözlerine şöyle devam etti: "Sevdiğini kaybeden her Suriyeli, istediği yerde, hatta ülkenin herhangi bir bölgesinde onun anısına bir ağaç dikebilir. Bu ağaçlar, hem onları hatırlatacak hem de hikayelerini gelecek nesillere taşıyacak."

Etkinlikte konuşan 31 yaşındaki Merve es-Sellum, bir incir ağacı dikerek kaybolan ve hayatını kaybeden tüm sevdiklerinin hatırasını yaşatmak istediğini belirtti. Sellum, "Ağaç, bizim toprağımızın bir parçası. Aynı zamanda sevdiğimiz ama yokluklarıyla bile varlıklarını hissettiren insanların hala bizimle olduğunun simgesi. Bu ağaç büyüyüp meyve verdikçe, hem amcamın hem de özgürlük uğruna hayatını feda eden tüm Suriyelilerin ruhuna bir nefes ulaşacak." dedi.

Sellum, sözlerinin devamında, "Bu meyveler, sevdiklerini kaybeden tüm annelere 'Biz iyiyiz, güçlüyüz, sizin çocuklarınızın hayalini kurduğu özgürlük adım adım gerçekleşiyor' mesajını iletecek." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, kayıpların anısını yaşatmayı ve toplumun hafızasında kalıcı bir iz bırakmayı hedefleyen sembolik bir adım olarak değerlendirildi.