İdlib'in Serakib ilçesinde Rejim Karşıtı Gruplar Kontrolü Ele Geçirdi

Rejim karşıtı silahlı gruplar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin stratejik öneme sahip Serakib ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. Eşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren bu gruplar, 2 gündür süren yoğun mücadele sonucunda rejim güçlerini önemli kayıplarla geri çekilmeye zorladı.

Dün sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda, rejim güçlerinin kontrolündeki Trimbe, Dadih, Keferbattih, Cubas, Şabur ve Mardih köyleri ele geçirildi. Bugün ise Erbih, Tel Karatin, Kansibil, Tüdli, Jop Kaas ve Bevvabiyye köyleri de rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçti.

Serakib ilçesi, Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 kara yolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 kara yolunun kesişim noktasında yer almakta, bu durum da ilçeyi stratejik açıdan kritik bir konuma getiriyor.

Öte yandan, 27 Kasım'dan bu yana Halep'in batı kırsalında Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı gruplar arasında devam eden çatışmalarda, toplam 70 yerleşim yeri ve noktanın silahlı grupların eline geçtiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.