İDSO 2025-2026 Sezonu 10 Ekim'de Açılıyor: Lugansky ve Pirolli ile 80. Yıl

İDSO 2025-2026 Sezonu 10 Ekim'de Başlıyor

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 2025-2026 sezonunu 10 Ekim tarihinde sanatseverlerle buluşturacak. Orkestra bu yıl kuruluşunun 80. yılını kutluyor.

Basın Toplantısı ve Açılış Detayları

Yeni sezonun detayları, AKM fuaye alanında düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, İDSO'nun akademisyenler, eleştirmenler, sanat kurumları ve dinleyiciler tarafından takdir edildiğini vurguladı.

Belviranlı, orkestranın açılış konserine titizlikle hazırlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Bu özel gecede, klasik müziğin iki unutulmaz eseri müzikseverlerle buluşacak. Programın ilk bölümünde, Maurice Ravel'in Sol Majör Piyano Konçertosu seslendirilecek. Konserin ikinci bölümünde ise Johannes Brahms'ın görkemli şaheseri olan 4. Senfoni sanatseverlerle buluşacak. Açılış konserinin solisti, dünya sahnelerinden tanıdığımız ünlü Rus piyanist Nikolay Lugansky, orkestra şefimiz ise İDSO ile uzun yıllara dayanan birlikteliğini, üslubu ve dinamizmine başarıyla aktaran İtalyan şef Antonio Pirolli olacak.”

80. Yıla Özel Projeler ve Repertuvar

Belviranlı, sezon boyunca dünya klasik müziğinin başyapıtları ile Türk bestecilerin eserlerine yer verileceğini söyledi: Ulvi Cemal Erkin ve Cemal Reşit Rey gibi Cumhuriyet dönemi bestecilerinin eserlerine özel bir yer açılacağını belirtti. "Orkestramızın 80. yılı, özel projelerle daha da anlam kazanacak" sözleriyle bu yılın önemine işaret etti.

Basın toplantısında ayrıca, Aralık ayında gerçekleştirilecek 80. Yıl Konseri'nin müjdesinin verildiği belirtildi. Orkestra sezon boyunca Beethoven, Brahms, Ravel, Debussy ve Tchaikovsky gibi isimlerin eserlerine yer verirken, Türk bestecilere ayrılan bölümle geçmişe saygı ve geleceğe umut vurgusu yapılacak.

Yetkililerden Açıklamalar

İDSO Müdürü Aycan Küçüközkan müzikseverleri 10 Ekim'deki açılış konserine davet ederek repertuvar çeşitliliğine dikkat çekti: “İDSO olarak repertuvar seçiminde daima çeşitliliği ve yeniliği ön planda tutuyoruz. Baroktan klasik döneme, romantizmden modern döneme uzanan geniş bir yelpaze ile bütün bir müzik tarihinin renkli panoramasını sanatseverlere sunmayı arzu ediyoruz.”

İDSO Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura da yeni sezon konserlerine ilişkin bilgi vererek, “Bizler de değerli müzikseverlere 80. yılımızda, yine buradan mutlu ayrılacağınız konserler sunmanın heyecanı içerisindeyiz.” dedi.

Açılış Konseri Programı ve Salon

Açılış konseri AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirilecek. Programın ilk bölümünde Maurice Ravel'in caz esintileri taşıyan Sol Majör Piyano Konçertosu, ikinci bölümünde ise Johannes Brahms'ın senfonik repertuvarın doruklarından sayılan 4. Senfoni yorumlanacak. Konserde orkestrayı İtalyan şef Antonio Pirolli yönetecek, solist ise metinde ayrıca adı geçen Nikolai Lugansky olarak anılmaktadır.

İDSO, bu sezon hem uluslararası konukları hem de Türk sanatçıların ustalığını sahnede buluşturarak, müzikseverlere evrensel ve ulusal bir perspektif sunmayı hedefliyor.

