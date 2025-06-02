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İETT Şoförü, Kaybolan İki Kardeşi Ailelerine Kavuşturdu

İETT otobüsüne binen iki kardeş, şoför Kamuran Gümüşten'in dikkatiyle ailelerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 11:42
İETT Şoförü, Kaybolan İki Kardeşi Ailelerine Kavuşturdu

Başakşehir'de Dikkatli Şoförlük Takdir Topladı

Başakşehir'de, ebeveynlerinin izni olmadan otobüse binen 6 yaşındaki Ali Kemal Ertaş ve 2 yaşındaki kardeşi Ömer Asaf, İETT'nin dikkatli şoförü sayesinde ailelerine kavuştu. Olay, İETT tarafından yapılan açıklamaya göre gelişti.

Otobüse Binen Kardeşler, Şoförün Dikkatiyle Güvende

Ali Kemal, evden gizlice çıkarak, ağabeyliği ile iki yaşındaki kardeşini de yanına alarak dışarı çıktı. İki kardeş, durakta gördükleri İETT’nin "78-G" sefer sayılı otobüsüne bindi. Şoför Kamuran Gümüşten, çocukların yalnızca kendileri için seyahat ettiğini fark etti ve durumu hemen İETT Filo Yönetim Merkezi'ne bildirdi.

Kardeşler, Gümüşten tarafından İETT Peron Amirliği'ne götürülürken, çocukların ailelerine ulaşılması amacıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Bir süre sonra, 6 ve 2 yaşındaki kardeşler ailelerine sağlam bir şekilde teslim edildi.

Teşekkür ve Nostaljik Tur

Aileye teslim edilen çocukların annesi Güler Ertaş, şoför Kamuran Gümüşten'e, İETT Filo Yönetim Müdürlüğü'ne ve bu süreçte emeği geçen tüm yetkililere içten teşekkürlerini sundu. Bunun yanı sıra, otobüslere özel bir ilgi duyan kardeşlere, filodaki nostaljik araçların da bulunduğu garajda mini bir tur düzenlendi.

Otobüs içi güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ali Kemal’in bir elinde kardeşi Ömer Asaf ile diğer elinde bir oyuncak olduğu görülüyor. Şoför Gümüşten’in çocuklara "Eviniz nerede? Kayıp mı oldunuz?" diye sorduğu anlar dikkat çekti.

Başakşehir'de, ebeveynlerinin haberi olmadan otobüse binen 6 ve 2 yaşlarındaki kardeşler, şoförün...

Başakşehir'de, ebeveynlerinin haberi olmadan otobüse binen 6 ve 2 yaşlarındaki kardeşler, şoförün dikkati sayesinde ailelerine teslim edildi.

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