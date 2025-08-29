İGA'nın 'Zafer Yolu' Uşak'ta Bozkuş Köy Okullarına Destek Verdi

İGA'nın 'Zafer Yolu' Uşak'ta Bozkuş köy okullarına el uzattı

İGA, İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi olarak tarih ve geleceğe olan inancını "Zafer Yolu" projesiyle somutlaştırmaya devam ediyor. Proje kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un rotasında yer alan köy okullarına yönelik destekler sağlanıyor.

2021 yılında başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen projede, Türk milletinin birliğinin ve direncinin simgelerinden olan Büyük Taarruz'un izlediği güzergahtaki illerdeki köy okulları güçlendiriliyor.

Uşak'ın Bozkuş köyünde eğitim altyapısı yenilendi

Projenin beşinci durağı olan Uşak'ta, Bozkuş İlkokulu ve Bozkuş Ortaokulunun eğitim altyapısı geliştirildi. İGA tarafından okullardaki bilgisayar sınıfı ve kütüphaneler yenilendi; ayrıca İGA Sosyal Dayanışma Kulübü öğrenciler için kırtasiye, kitap ve oyuncak desteği sağladı.

Zafer Yolu projesi ilk kez 2021'de Afyon'un Garipçe köyünde başladı. Proje daha sonra Afyon Sinanpaşa'daki Kınık köy okulu ve Karacaören İlkokulu ile sürdü. 2024'te ise Kütahya'daki Fuat Paşa Ortaokulu'nda Bilişim Teknolojileri sınıfı kuruldu ve 3 bin kitaplık bir kütüphane oluşturuldu. Projenin önümüzdeki yıl Eskişehir'de devam etmesi planlanıyor.

İstanbul Havalimanı 30 Ağustos için kırmızı-beyaza bürünecek

Öte yandan, İGA, milli birlik ve beraberliğin sembolü bayramları İstanbul Havalimanı'nda kutlamayı sürdürecek. Bu kapsamda, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla havalimanı kırmızı beyaz renklere bürünecek; terminal genelinde Türk bayrakları ile süslemeler yapılacak, kutlamalarda bando ve kortej ekibi yer alacak.

Etkinlik, yolculara Türk bayrağı dağıtımı ile son bulacak ve organizasyonun hem yerli hem yabancı misafirler tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

