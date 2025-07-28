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İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

İGC tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. AA'dan Berkan Çetin özel ödül kazandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 22:29
İGC Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması, bu yıl da çok sayıda başarılı çalışmayı ödüllendirdi. Ödüller, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılan törenle sahiplerine verildi.

Bu yılki yarışmada Anadolu Ajansı foto muhabiri Berkan Çetin, "İlk Seste Baba Şefkati" adlı eseri ile Fotoğraf Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Tören, aynı zamanda İGC'nin 79'uncu ve 9 Eylül Gazetesi'nin 13. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı özel bir etkinlik oldu.

Yarışmada Ödül Kazanan İsimler

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda ödül kazanan isimler ise şöyle:

  • Görüntülü Haber Ödülü: Bahar Toprak (TRT Haber)
  • Fotoğraf Jüri Özel Ödülü: Berkan Çetin (Anadolu Ajansı)
  • Haber Ödülü: Kardelen Buğday (Yeni Bakış)
  • Röportaj-Söyleşi Ödülü: Işık Teoman (Haber Ekspres)
  • Güncel Yazılar Ödülü: Hakan Dirik (Yenigün Gazetesi)
  • Sayfa Düzeni Ödülü: Tülay Doğan (Milliyet Gazetesi)
  • Spor Haberi Ödülü: Berke Özbay (Yeni Asır Gazetesi)
  • Spor Fotoğrafı Ödülü: Mustafa Köprülü (Demirören Haber Ajansı)
  • Spor Fotoğrafı Jüri Özel Ödülü: Okan Kara (Ege Telgraf Gazetesi)

Başarılı gazetecilerin ödüllendirildiği bu tür etkinlikler, medyanın gelişimi ve teşvik edilmesi açısından büyük öneme sahiptir.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin...

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada "Fotoğraf Jüri Özel Ödülü" AA foto muhabiri Berkan Çetin'in (solda) oldu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin...

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada "Fotoğraf Jüri Özel Ödülü" AA foto muhabiri Berkan Çetin'in (solda) oldu.

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