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Iğdır'da 8 Yılda 30 Bin Kişiye Yüzme Eğitimi Verildi

Iğdır'daki yüzme havuzlarında, 2017'den bu yana 30 bin kişi yüzme öğrendi. Eğitmenler, çocukları geleceğin yüzücüleri olarak yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 11:21
Iğdır'da 8 Yılda 30 Bin Kişiye Yüzme Eğitimi Verildi

Iğdır'da 8 Yılda 30 Bin Kişiye Yüzme Eğitimi Verildi

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı havuzlarda, 2017 yılından beri yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yaklaşık 30 bin kişiye yüzme öğretiliyor. Profesyonel antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen bu eğitimler, çoğunlukla çocuklara, ancak yetişkinlere de yönelik düşük ücretli programlarla devam ediyor.

Yüzme Eğitimleri Yoğun İlgi Görüyor

Iğdır, 206 bin nüfusuyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği projeler sayesinde çocukları suyla tanıştırarak sağlıklı alışkanlıklar kazandırmayı hedefliyor. Özellikle yaz aylarında havuzlar büyük bir rağbet görüyor.

Savaş Kaya: "Amacımız Başarılı Sporcular Yetiştirmek"

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Savaş Kaya, 30 bin kişinin yüzme öğrendiğini belirtti. Kaya, "Burada amacımız, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve yazın sokaklarda boş gezmelerinin önüne geçmek. Dünyada ve ülkemizde başarı yakalayan sporcular yetiştirmek istiyoruz." diyerek projelerin önemine vurgu yaptı.

Antrenörler Eğitime Devam Ediyor

Yüzme antrenörlerinden Ulaş Öztürk, projelerinin dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara da ulaşarak yüzme öğretmeyi hedeflediğini ifade etti. 2017 yılında açılan havuzlarla birlikte Iğdırlıların yüzmeye ilgisinin büyük olduğunu belirten Öztürk, haftanın her günü kursların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Çocukların Spor Yapmaları Teşvik Ediliyor

Yüzme antrenörü Zeynep Yıldız ise, devletten sağlanan imkanlarla yaz sporları kapsamında ücretsiz yüzme dersleri verdiklerini söyleyerek, bu sayede çocukların sağlıklı bir şekilde yüzme öğrendiğini belirtti. Yıldız, "Sıcak havalarda çocuklar sulama kanallarında değil, havuzlarda yüzüyorlar. Bu, onlara çok güzel bir avantaj sağlıyor" dedi.

Öğrenciler Yüzmeyi Eğitmenlerle Öğreniyor

Öğrencilerden Ece Dönmez, bu kurs sayesinde yüzmeyi öğrendiğini, "Eskiden suya bile giremezken, şimdi sırt üstü yüzebiliyorum. Bu kurs benim için büyük bir avantaj oldu. Herkesin katılmasını tavsiye ederim" şeklinde yorumladı.

Iğdır'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 2017'den bu yana çoğunluğu çocuklardan...

Iğdır'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 2017'den bu yana çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 30 bin kişiye yüzme öğretildi.

Iğdır'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 2017'den bu yana çoğunluğu çocuklardan...

Iğdır'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 2017'den bu yana çoğunluğu çocuklardan oluşan yaklaşık 30 bin kişiye yüzme öğretildi.

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