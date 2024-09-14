Iğdır'da Dilucu Şehitleri Anıtı Açıldı

Iğdır'da "Dilucu Şehitleri Anıtı" Törenle Açıldı

Iğdır’da, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonucunda şehit olan 13 polis memuru için inşa edilen "Dilucu Şehitleri Anıtı", düzenlenen bir törenle ziyarete açıldı. Bu anıt, 8 Eylül 2015 tarihinde, Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli olan polislerin taşıdığı midibüsün geçişi sırasında, uzaktan kumandalı bir bombanın patlatılması sonucu hayatlarını kaybeden kahramanlar için yapıldı.

Anıtın Yapım Süreci

Iğdır Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, bu anıtın yapımı için gerekli adımları atarak, Hasanhan Köyü'nden Murat Akşi'nin bağışı ile birlikte Kumtepe ailesinin katkılarıyla projeyi hayata geçirdi. Anıt, şehit olan 13 polis için 13 bayrağın dalgalandığı bir yapıda inşa edildi ve şehitlerin isimleri anıt üzerinde yer aldı.

Açılış Törenine Katılım

Açılış törenine; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Iğdır Valisi Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, çeşitli daire amirleri, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Turan'ın Konuşması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Vali Turan, "Bu zalim batı hedeflerinden vazgeçmiş mi? Vazgeçmemiş. Bu millet, yeryüzünde adaleti tesis etmekle görevli bir millettir. Haksızlık karşısında susmayan bir milletiz." dedi.

İnsanları birbirine düşürme çabalarına ve dış kaynaklı terör girişimlerine dikkat çeken Vali Turan ayrıca, Iğdır'ın coğrafi konumu itibarıyla stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kahraman polislerin fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını vurguladı.

Şehitlerin Anılması

AK Parti Milletvekili Alagöz, şehit olan polislerin isimlerini okudu ve bu anıta duyulan derin saygıyı ifade etti. İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, "Onlar vatan, millet ve bayrak uğruna en yüksek mertebe olan şehadet makamına ulaştılar." şeklinde konuştu.

Programda ayrıca Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu. Tören sonunda anıta karanfiller bırakılarak, şehitlerin anısı yad edildi.