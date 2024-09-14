DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.021.588,89 0,47%

Iğdır'da Dilucu Şehitleri Anıtı Açıldı

Iğdır'da, PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis için Dilucu Şehitleri Anıtı törenle açıldı. Anıt, ulusal dayanışmayı simgeliyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:45
Iğdır'da Dilucu Şehitleri Anıtı Açıldı

Iğdır'da "Dilucu Şehitleri Anıtı" Törenle Açıldı

Iğdır’da, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği bombalı saldırı sonucunda şehit olan 13 polis memuru için inşa edilen "Dilucu Şehitleri Anıtı", düzenlenen bir törenle ziyarete açıldı. Bu anıt, 8 Eylül 2015 tarihinde, Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli olan polislerin taşıdığı midibüsün geçişi sırasında, uzaktan kumandalı bir bombanın patlatılması sonucu hayatlarını kaybeden kahramanlar için yapıldı.

Anıtın Yapım Süreci

Iğdır Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü, bu anıtın yapımı için gerekli adımları atarak, Hasanhan Köyü'nden Murat Akşi'nin bağışı ile birlikte Kumtepe ailesinin katkılarıyla projeyi hayata geçirdi. Anıt, şehit olan 13 polis için 13 bayrağın dalgalandığı bir yapıda inşa edildi ve şehitlerin isimleri anıt üzerinde yer aldı.

Açılış Törenine Katılım

Açılış törenine; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Iğdır Valisi Ercan Turan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, çeşitli daire amirleri, güvenlik güçleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Turan'ın Konuşması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Vali Turan, "Bu zalim batı hedeflerinden vazgeçmiş mi? Vazgeçmemiş. Bu millet, yeryüzünde adaleti tesis etmekle görevli bir millettir. Haksızlık karşısında susmayan bir milletiz." dedi.

İnsanları birbirine düşürme çabalarına ve dış kaynaklı terör girişimlerine dikkat çeken Vali Turan ayrıca, Iğdır'ın coğrafi konumu itibarıyla stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kahraman polislerin fedakarlıklarını asla unutmayacaklarını vurguladı.

Şehitlerin Anılması

AK Parti Milletvekili Alagöz, şehit olan polislerin isimlerini okudu ve bu anıta duyulan derin saygıyı ifade etti. İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, "Onlar vatan, millet ve bayrak uğruna en yüksek mertebe olan şehadet makamına ulaştılar." şeklinde konuştu.

Programda ayrıca Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu. Tören sonunda anıta karanfiller bırakılarak, şehitlerin anısı yad edildi.

İLGİLİ HABERLER

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim
2
AK Parti Altındağ Kadın Kolları'ndan Filistin İçin Kermes Düzenlendi
3
Çin, ABD'nin İthal Ürün İthalat Tarifelerine Tepki Gösterdi
4
ABD'de Protesto Amaçlı Kendini Ateşe Verme Olayı
5
Kırklareli'nde Kamyonet Kaldırıma Çıktı: Bir Kadın Ağır Yaralandı
6
Adana Oto Galericiler Sitesi'nde Yangın Çıktı
7
Iğdır'da Dilucu Şehitleri Anıtı Açıldı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları