Iğdır'da inşaat kazası: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Olayın ayrıntıları

Iğdır'da bir inşaatta meydana gelen kaza sonucu, Azerbaycan uyruklu iki işçi asansör boşluğuna düştü. Olay, Topçular Mahallesi'ndeki inşaatta gerçekleşti.

Kazada yaralanan işçiler Babak N. ile Sananı F. olarak tespit edildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, düşen işçileri bulundukları yerden çıkardı.

Kurtarma ve tedavi süreci

Çıkarılan işçiler, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçilerden Babak N., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Sananı F.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve çalışma süreçleri yetkililer tarafından devam ediyor.

