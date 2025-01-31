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Iğdır'da İnsan Kaçakçılığına 2 Tutuklama

Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı; 4 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:12
Iğdır'da İnsan Kaçakçılığına 2 Tutuklama

Iğdır'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu

Iğdır'da, insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen biri Afrikan uyruklu olmak üzere 2 zanlı, düzenlenen operasyonla tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yapıldığına dair bir ihbarı değerlendirerek hızlı bir şekilde harekete geçti.

Operasyon Detayları

İlgili ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. İkisi ise, yurda yasa dışı yollarla göçmen getiren ve batı illerine göndermeye çalışan D.M.A ve Y.Ş isimli zanlılar olarak kimlikleri tespit edildi.

Adli Süreç

Yakaladıkları zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan iki zanlının, insan kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir konu olduğu vurgulandı.

Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan biri Afganistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Iğdır'da insan kaçakçılığı yapan biri Afganistan uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

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