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Iğdır'da Karpuz Hasadı Sevinci

Iğdır'da düzenlenen etkinlikle karpuzun dördüncü hasadı yapıldı, üretim miktarı bu yıl 40 bin ton olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:33
Iğdır'da Karpuz Hasadı Sevinci

Iğdır'da Karpuzun Dördüncü Hasadı Gerçekleşti

Iğdır'da bu yıl dördüncü karpuz hasadı, büyük bir coşkuyla Tarla Günü etkinliği ile kutlandı. Bölgedeki iklim ve coğrafi koşullar, çiftçilerin başarılı bir şekilde sebze ve meyve yetiştirmesine olanak tanıyor.

Büyük Ölçekte Üretim

Iğdır Ovası'nda, 10 bin dekarlık alanda yapılan karpuz üretimi, yıllık yaklaşık 40 bin ton olarak kaydediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği desteklerle çiftçiler, geçim kaynaklarını büyük ölçüde bu üründen elde ediyor.

Etkinlikte Vali Turan'ın Açıklamaları

Etkinliğe katılan Iğdır Valisi Ercan Turan, burada yaptığı konuşmada, Iğdır'ın verimli topraklarının bu yıl dördüncü kez hasat vermesinin sevincini paylaştı. Turan, “Bu sene halkımız karpuza doydular, Allah da bereket ihsan etti. Uygun fiyatlarla halkımız karpuz tüketiyor,” dedi.

Üreticilerin Başarı Hikayeleri

Üretici Alican Açkan, “Bu yıl karpuzdan iyi para kazandık. Birçok bölgeye karpuz gönderdik,” ifadelerini kullanırken, çiftçilerden Mehmet Alcan da bilgilendirme yaparak, “Amacım tarımsal ürünler yetiştirerek ülkemize faydalı olmaktır,” dedi.Iğdır'daki karpuz hasadı, hem bölge ekonomisine katkı sağlamakta, hem de üreticilerin yüzünü güldürmeye devam etmektedir.

Iğdır'da üretilen karpuzun bu yıl dördüncü hasadı, düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle...

Iğdır'da üretilen karpuzun bu yıl dördüncü hasadı, düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle gerçekleştirildi.

Iğdır'da üretilen karpuzun bu yıl dördüncü hasadı, düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle...

Iğdır'da üretilen karpuzun bu yıl dördüncü hasadı, düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle gerçekleştirildi.

Iğdır'da üretilen karpuzun bu yıl dördüncü hasadı, düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle...

Iğdır'da üretilen karpuzun bu yıl dördüncü hasadı, düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle gerçekleştirildi.

Iğdır'da üretilen karpuzun bu yıl dördüncü hasadı, düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle...

Iğdır'da üretilen karpuzun bu yıl dördüncü hasadı, düzenlenen Tarla Günü etkinliğiyle gerçekleştirildi.

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