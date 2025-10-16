Iğdır'da Kayıp Alzheimer Hastası Emekli Öğretmen İslam Menteş İçin Aramalar Sürüyor

Iğdır Küllük köyünde 10 Ekim'den beri kayıp olan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Menteş'i bulmak için hava ve kara aramaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 11:58
Iğdır'ın Küllük köyünde 6 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen İslam Menteş'in bulunması için arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

İslam Menteş, 10 Ekim'de evden çıktıktan sonra bir daha ulaşılamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar köy çevresi ve kırsal alanlarda sürdürülüyor.

Katılan ekipler ve destek araçları

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi, komando timleri, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları katılıyor.

Ekipler ayrıca iz takip köpeği ve 2 dron desteğiyle havadan ve karadan arama yürütüyor. Çalışmalar, Küllük köyü çevresi ile kırsal alanda yoğunlaştırıldı.

