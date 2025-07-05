Iğdır'da Kerbela Şehitleri Anıldı: Etkinliklerle Yaşatıldı

Iğdır'da Kerbela Şehitleri Anıldı

Iğdır, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin anısına düzenlenen etkinliklerle dolup taştı. Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirilen anma programında, yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bulundu

Etkinliğe katılanlar arasında Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz yer aldı. Ayrıca, birçok din adamı ve vatandaş da etkinliğe destek verdi.

Kerbela Olayı Unutulmadı

Etkinlikte, katılımcılar üzerlerinde Kerbela olayını anlatan bayraklar ve İsrail’in Filistin’deki katliamlarına tepki içeren dövizler taşıdı. Vali Ercan Turan, Kerbela olayını anarken, "Yüreklerimize katran gibi ağır gelen Kerbela olayının üstünden 1345 yıl geçti. Ancak bizim içimizdeki Kerbela acısı hiç dinmedi." ifadelerini kullandı.

Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası

Etkinlik kapsamında, Kızılay tarafından kurulan çadırlarda kan bağışı kampanyası da gerçekleştirildi. Kalabalık, mobil kan toplama merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak kan bağışında bulundu. Vali Turan, Başkan Ulusöz ve Ehlibeyt alimi Behlül Salmanlı da bu çadırlarda kan vererek vatandaşlara örnek oldu.

Etkinlik, köylerde ve mahallelerde devam etmek üzere sona erdi.

Iğdır’da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, anma programı düzenlendi.

Iğdır’da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, anma programı düzenlendi.