DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.303.931,02 -0,36%

Iğdır'da Kerbela Şehitleri Anıldı: Etkinliklerle Yaşatıldı

Iğdır'da düzenlenen etkinliklerde Kerbela şehitleri anıldı, katılımcılar birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 14:14
Iğdır'da Kerbela Şehitleri Anıldı: Etkinliklerle Yaşatıldı

Iğdır'da Kerbela Şehitleri Anıldı

Iğdır, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin anısına düzenlenen etkinliklerle dolup taştı. Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirilen anma programında, yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bulundu

Etkinliğe katılanlar arasında Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay ve Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Kurban Ulusöz yer aldı. Ayrıca, birçok din adamı ve vatandaş da etkinliğe destek verdi.

Kerbela Olayı Unutulmadı

Etkinlikte, katılımcılar üzerlerinde Kerbela olayını anlatan bayraklar ve İsrail’in Filistin’deki katliamlarına tepki içeren dövizler taşıdı. Vali Ercan Turan, Kerbela olayını anarken, "Yüreklerimize katran gibi ağır gelen Kerbela olayının üstünden 1345 yıl geçti. Ancak bizim içimizdeki Kerbela acısı hiç dinmedi." ifadelerini kullandı.

Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası

Etkinlik kapsamında, Kızılay tarafından kurulan çadırlarda kan bağışı kampanyası da gerçekleştirildi. Kalabalık, mobil kan toplama merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturarak kan bağışında bulundu. Vali Turan, Başkan Ulusöz ve Ehlibeyt alimi Behlül Salmanlı da bu çadırlarda kan vererek vatandaşlara örnek oldu.

Etkinlik, köylerde ve mahallelerde devam etmek üzere sona erdi.

Iğdır’da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin...

Iğdır’da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, anma programı düzenlendi.

Iğdır’da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin...

Iğdır’da, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, anma programı düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ardahan'da Aşure Dağıttı
2
Kahramanmaraş'ta Yangın: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
3
Ümit Özdağ'dan Zafer Partisi Projeleri İçin Türkiye Turu Müjdesi
4
Türkiye Ayak Tenisi Şampiyonası Tuzla'da Coşkuyla Tamamlandı
5
Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL
6
Artvin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Genç Polis Hayatını Kaybetti
7
Antalya'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz