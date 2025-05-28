Iğdır'da Korkunç Cinayet: İki Yenge Silahla Öldürüldü

Iğdır'da Korkunç Cinayet Olayı

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşanan facia, köy halkını şok etti. 73 yaşındaki M.Ç., kardeşlerinin eşleri 52 yaşındaki Elmas Ç. ve 60 yaşındaki Hatun Ç.'yi, bilinmeyen bir nedenle evlerinde silahla öldürdü.

Olayın Gelişimi

Köylülerden gelen ihbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede her iki kadının da olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan Saldırgan Aranıyor

Olayın ardından kaçan M.Ç.'nin tespit edilmesi için jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik güçleri, köyde güvenlik önlemlerini artırarak arama faaliyetlerine hız verdi. Öte yandan, hayatını kaybeden kadınların cenazeleri Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Iğdır'da bir kişi, iki kardeşinin eşlerini evlerinde silahla öldürdükten sonra kaçtı. Cenazeler , Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.