Iğdır'da Kuyumculara Sahte Altın Satan 3 Kişi Gözaltına Alındı

KOM ekipleri, Iğdır'da kuyumculara sahte altın sattığı belirlenen V.A, M.A. ve N.A'yı durdurdu; 95 gram altın ve 310 bin lira ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 15:47
Iğdır'da Kuyumculara Sahte Altın Satan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Iğdır'da Kuyumculara Sahte Altın Satan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyon ve yakalama

Yapılan çalışmalarda, üç kuyumcuya 16 gram sahte altın sattıkları tespit edilen V.A, M.A. ile N.A'nın araçla Kars istikametine seyir halinde olduğu belirlendi. Ekipler durdurdukları araçta bulunan şahısları gözaltına aldı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Gözaltına alınanlar arasında araçta bulunan anne ve 2 çocuğu da yer aldı. Şüphelilerin üst aramalarında 95 gram altın ve 310 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Haklarında "paraya eşit sayılan değerde sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Iğdır'da kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 95...

Iğdır'da kuyumculara sahte altın sattıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 95 gram altın ve 310 bin lira ele geçirildi.

