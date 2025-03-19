Iğdır'da Nevruz Coşkusu: 'Can Azerbaycan’dan Türk Dünyasına Bahar Müjdesi' Konseri

Iğdır’da Nevruz Coşkusu

Iğdır’da, Nevruz kutlamaları çerçevesinde "Can Azerbaycan’dan Türk Dünyasına Bahar Müjdesi" konseri düzenlendi. Bu etkinlik, Iğdır Valiliği ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kültür Merkezi'nin iş birliği ve Alagöz Holding’in destekleriyle gerçekleştirildi.

Azerbaycanlı Sanatçılardan Unutulmaz Performans

Kuzeni Düğün Salonu’nda yapılan konserde, Azerbaycan devlet sanatçıları Gulyanag Mammadova, Elnara Abdullayeva, Nurettin Mehdikhanlı ve Fakhri Nijat performans sergiledi. Katılımcılar, bu muhteşem gösterilerle unutulmaz anlar yaşadı.

Kültürel Gösteriler ve Eğlenceler

Nevruz'un gelenekleri arasında yer alan yumurta tokuşturma oyunu etkinlikte gerçekleştirildi. Ayrıca, katılımcılara yedi levin adı verilen lezzetli yemişler dağıtıldı. Etkinliğin devamında, Nahçıvan Yallı Dans Grubu, Zangezur Dans Grubu ve Iğdır halk oyunları ekipleri, Kafkas dansı gösterileri ile katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Unutulmaz Havai Fişek Gösterisi

Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam eden etkinlikte, havai fişek gösterisi ve Nevruz ateşi yakıldı. Katılımcılar, burada halay çekerek eğlencenin tadını çıkardı.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Kutlama programına Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev gibi önemli isimler katıldı. Türkiye ve Azerbaycan’dan birçok davetlinin bir araya geldiği bu etkinlik, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdi.

Iğdır’da, Iğdır Valiliği ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kültür Merkezi organizasyonunda ve Alagöz Holding’in destekleriyle, baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi.

Iğdır’da, Iğdır Valiliği ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kültür Merkezi organizasyonunda ve Alagöz Holding’in destekleriyle, baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi.