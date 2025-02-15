Iğdır'da PKK Propagandası Yapan 7 Şüpheli Yakalandı

Iğdır'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Iğdır'da, sosyal medya platformları üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven paylaşımlar yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gerçekleşti.
Şüphelilerin Yakalanması ve İşlemler
TEM ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütü propagandası yapan şahısları tespit ederek, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3'ünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.