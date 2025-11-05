Iğdır'da Polis Minibüsü Kaza Yaptı: 7 Polis Yaralı

Iğdır Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Sultan Alparslan Caddesi'nde kamyona arkadan çarptı; 7 polis memuru hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:12
Sultan Alparslan Caddesi'nde zincirleme çarpışma

Iğdır Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Sultan Alparslan Caddesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyona arkadan çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde ilerleyen bir tır yolcu indirmek için ana yolda durdu. Arkasındaki kum kamyonu da durunca, arkadan gelen servis minibüsü ani fren yapan kamyona çarptı.

Kazada minibüste bulunan 7 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yetkililer, yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

