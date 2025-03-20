Iğdır'da Semenilerle Nevruz Coşkusu Başladı

Türk kültüründe "yaşam otu" olarak bilinen semeniler, her yıl 21 Mart'ta kutlanan nevruz için Iğdır'da hazırlanıyor. Nevruz, Türk kültüründe "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kutlanıyor.

Farklı gelenek ve göreneklerle sergilenen nevruz kutlamalarının vazgeçilmez öğelerinden biri de semeni yetiştirme geleneği. Geçmişte ev kadınları tarafından toprak kaplarda, buğday, mısır ve nohut gibi tahıllar kullanılarak yetiştirilen semeniler, günümüzde modern yöntemlerle hazırlanıyor ve nevruzda hediye ediliyor.

Iğdır'da, 21 Mart sabahı ilk ışıklarla birlikte, eş, dost ve komşulara hediye olarak sunulan semeniler, bazı ticari kuruluşlar tarafından da ilgi görerek satışa sunuluyor. İş yerinde semenileri yetiştiren esnaf Hasan Kesemen, nevruz Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını ifade etti.

Kültürel değerleri yaşatmak adına ilk kez semeni hazırladıklarını belirten Kesemen, vatandaşlara nevruz kutlama dileklerinde bulundu. Vatandaşlardan Süheyla Erol, geçmişte ailelerin hazırladığı semenilerin şimdi işletmeciler tarafından hazırlandığını anlattı.

Savaş Erol ise eşiyle birlikte nevruz alışverişi yaptığını ve semenilerin bayramın habercisi olduğunu dile getirdi. Semenin gelenekteki önemine vurgu yapan Erol, "Özellikle yeni evlenen kızlara semeni hediye edilirdi. Hatta bir türküsü de var: 'Semeni nazlı gelin, ince belinde kırmızı kemerin'. Bu geleneğin çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olduğuna inanıyorum ve herkesin bu geleneği sahiplenmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.

Türk kültüründe "yaşam otu" olarak da adlandırılan ve nevruzun önemli sembollerinden birini oluşturan semenilerin, Iğdır'da satışına başlandı.

Türk kültüründe "yaşam otu" olarak da adlandırılan ve nevruzun önemli sembollerinden birini oluşturan semenilerin, Iğdır'da satışına başlandı.