Iğdır'da Tefecilik Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Iğdır'da Tefecilik Operasyonu

Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Detaylı Çalışma ve Eş Zamanlı Operasyon

KOM ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla şüphelileri 6 ay süreyle izledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalandı.

Ele Geçirilen Deliller

Yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 2 tabanca, 239 fişek, av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, bıçak, muşta, teleskopik cop ve çok sayıda senet ile borçluların isimlerinin bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki İşlemler Devam Ediyor

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürmekte olup, olayla ilgili detaylar ise araştırılmaya devam ediyor.

Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 9 cep telefonu, 2 tabanca, 239 fişek, av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, bıçak, muşta, teleskopik cop, çok sayıda senet ve borçluların isimlerinin yazılı olduğu 4 ajanda ele geçirildi.