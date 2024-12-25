DOLAR
35,25 -0,21%
EURO
36,7 -0,04%
ALTIN
2.965,75 -0,25%
BITCOIN
3.459.969,04 -0,86%

Iğdır'da Tefecilik Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, aramalarda silah ve çok sayıda delil ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:07
Iğdır'da Tefecilik Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Iğdır'da Tefecilik Operasyonu

Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Detaylı Çalışma ve Eş Zamanlı Operasyon

KOM ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiasıyla şüphelileri 6 ay süreyle izledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 kişi yakalandı.

Ele Geçirilen Deliller

Yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 2 tabanca, 239 fişek, av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, bıçak, muşta, teleskopik cop ve çok sayıda senet ile borçluların isimlerinin bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki İşlemler Devam Ediyor

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürmekte olup, olayla ilgili detaylar ise araştırılmaya devam ediyor.

Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada...

Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 9 cep telefonu, 2 tabanca, 239 fişek, av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, bıçak, muşta, teleskopik cop, çok sayıda senet ve borçluların isimlerinin yazılı olduğu 4 ajanda ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İETT Araçlarındaki Unutulan Eşyalar 705 Bin Liraya Satıldı
2
Batı Karadeniz ve Marmara İçin Fırtına Uyarısı
3
MSB Açıklamada Bulundu: Suriye ve Irak’ta Terör Hedefleri Vuruldu
4
Suriye ve Irak'ta 21 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi
5
Antalya'da Kar ve Sağanak: Yüksek Kesimlerde Kar, Kent Merkezinde Sağanak Yağış
6
Bursa'da Kaybolan R.O. İçin Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor
7
Tekirdağ'da Yük Treni, Servis Minibüsüne Çarptı: 4 Yaralı

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek