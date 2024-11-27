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Iğdır'da Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Toplantısı Yapıldı

Iğdır'da, Türkiye ve Azerbaycan arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 23:47
Iğdır'da Türkiye-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Toplantısı Yapıldı

Iğdır'da Türkiye-Azerbaycan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı Düzenlendi

Iğdır Valisi Ercan Turan ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Ticaret ve Yabancı Yatırım Politikası Genel Müdürü Hazar Beşirov başkanlığında, Türkiye-Azerbaycan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nın ilki gerçekleştirildi. Toplantıya, her iki ülkenin ilgili bakanlıkları ile kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey temsilciler ve sektör yetkilileri katıldı.

Stratejik İşbirlikleri Vurgusu

Toplantının yapıldığı Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuşan Vali Turan, Iğdır'ın stratejik konumu ile sosyal, kültürel ve ticari etkileşim açısından önemli bir merkez haline geldiğine dikkat çekti. Zengezur Koridoru gibi projelerin bölge için büyük önem taşıdığını belirten Turan, "Bu koridor, Azerbaycan'ı Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye bağlayan stratejik bir hattır. Yalnızca iki ülke arasındaki ticaret ve lojistik faaliyetlerini kolaylaştırmakla kalmayıp, Türk dünyasının ekonomik entegrasyonuna da katkı sağlayacaktır," dedi.

Enerji ve Ulaşım Alanında İşbirliği

Turan, Zengezur Koridoru ve Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı gibi projelerin tamamlanmasının, enerji ve ulaşım alanlarında işbirliğini güçlendireceğini kaydetti. Ayrıca, Karabağ Zaferi’nin Türk dünyası için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, alınacak kararların Türkiye/Azerbaycan işbirliğine ivme kazandıracağına inandığını belirtti.

Azerbaycan Temsilcilerinin Katkısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yetkili Temsilcisi Yardımcısı Samir Seyidahmedli, iki ülkenin tarihi ilişkilere dayanan dostluklarının özellikle son dönemlerde siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda pekiştirildiğini ifade etti. Hazar Beşirov ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen yıl arttığını belirterek, karşılıklı ticaret hacminin artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Komisyon Toplantısı ve Görüşülen Konular

Konuşmaların ardından, iki ülke heyetleri arasında komisyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sınır ticaretinin geliştirilmesi, lojistik sektöründeki sorunların çözümü, iş insanları arasında iletişimin kolaylaştırılması ve gümrük kapılarında giriş-çıkış ve transit geçişlerin kolaylaştırılması konuları görüşüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye-Azerbaycan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nın ilki Iğdır'da yapıldı. Iğdır...

Türkiye-Azerbaycan Sınır İlleri Ekonomik İşbirliği Toplantısı'nın ilki Iğdır'da yapıldı. Iğdır Valisi Ercan Turan ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı Ticaret ve Yabancı Yatırım Politikası Genel Müdürü Hazar Beşirov'un heyet başkanlığını yaptığı toplantıya, iki ülkenin ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından üst düzey temsilciler ve sektör yetkilileri katıldı.

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