Iğdır'da Yerli Buğday Çeşidi 'Taner' Çiftçilerin Umudu Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın %50 hibe desteğiyle çiftçilere dağıtılan yerli ve milli buğday çeşidi 'Taner', Iğdır Ovası’nda yüksek verimiyle dikkat çekiyor.

Yerli buğday 'Taner', Iğdır'ın verimli topraklarında hızla gelişerek, çiftçilerin umudu haline geldi. Özellikle kuraklığa dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan buğday, hem kalitesi hem de verimliliği ile çiftçilerden tam puan aldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Erhacı köyünde 30 dönümlük bir tarlada yaptığı incelemelerde, 'Taner' buğdayının Iğdır iklimine mükemmel bir şekilde uyum sağladığını ifade etti. Tingiş, "Bu çeşit, hem kuraklık hem de hastalıklara karşı dayanıklı. Üreticilerimiz bu durumdan oldukça memnun. Şu ana kadar 200 tonun üzerinde tohum dağıttık. 'Taner''in Iğdır Ovası’nda yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çiftçilerimizin tarımla uğraşmalarını teşvik etmek için her daim yanlarındayız," diye konuştu.

Çiftçilerden Mehmet Yılmaz, "İçinde bulunduğumuz arazide dekara 25 kilogram buğday tohumu kullandım. Sadece iki kez sulama yaptım. Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilen bu çeşitten yaklaşık 1 tonun üzerinde verim bekliyoruz," dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle dağıttığı yerli ve milli buğday çeşidi "Taner", Iğdır Ovası'nda yüksek verimiyle üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteğiyle dağıttığı yerli ve milli buğday çeşidi "Taner", Iğdır Ovası'nda yüksek verimiyle üreticilerin yüzünü güldürüyor.