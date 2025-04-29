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Iğdır Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama

Iğdır merkezli 12 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 22:12
Iğdır Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 16 Tutuklama

Iğdır Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen bir yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde, Türkiye genelinde 12 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun Ayrıntıları

Bu operasyon kapsamında, yasa dışı bahis siteleri ile bağlantılı olduğu belirlenen zanlıların banka hesaplarına toplamda 1,7 milyar lira para girişi olduğu tespit edildi. İzmir, İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Ordu, Giresun, Edirne, Eskişehir, Antalya, Bursa ve Yalova gibi illerde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Materyaller

Polis ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal elde edildi. Şüphelilerin banka hesaplarına el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı, 7'si ise serbest bırakıldı.

Iğdır merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 23...

Iğdır merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Iğdır merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 23...

Iğdır merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

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