İHH, 2024'te Sudan'a 161 Konteyner Yardım Malzemesi Ulaştırdı

İHH, Sudan'daki İnsani Yardım Faaliyetlerini Sürdürüyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılı içerisinde 161 konteyner insani yardım malzemesini Sudan'a ulaştırdı. Bu malzemeler sayesinde 2 milyon 304 binden fazla insan faydalanma imkanı bulacak.

Sudan'daki Savaşın Etkileri

Vakıftan yapılan açıklamada, 15 Nisan 2023’ten bu yana Sudan'da devam eden iç savaş nedeniyle 20 binden fazla insan hayatını kaybettiği, yaklaşık 12 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığı ve 25 milyonun üzerinde insanın yardıma muhtaç hale geldiği belirtildi.

Gönderilen Yardımların Detayları

İHH, savaşın başladığı tarihten itibaren bölgeye toplam 204 konteyner yardım malzemesi göndermiştir. Bu konteynerlerin 161'ini 2024 yılında ulaştırırken, 150'si eylül ayında yola çıkan İyilik Gemisi ile, 7 konteyner ise AFAD organizasyonu aracılığıyla gönderilmiştir.

Ayrıca, 4 konteyner buğdayın da yer aldığı yardım malzemelerinin dağıtımı devam etmektedir. Yardımlar arasında gıda, giyim, barınma, temizlik malzemeleri ve tarım ürünleri bulunmaktadır.

Bağış Yapmak İçin İmkanlar

Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyenler, İHH aracılığıyla SMS ya da vakfın internet sitesi üzerinden bağışta bulunabilirler.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024'te 161 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırdığı Sudan'da, 2 milyon 304 binden fazla kişinin faydalanacağı yardım malzemelerinin dağıtımına devam ediyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2024'te 161 konteyner insani yardım malzemesi ulaştırdığı Sudan'da, 2 milyon 304 binden fazla kişinin faydalanacağı yardım malzemelerinin dağıtımına devam ediyor.