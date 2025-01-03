İHH Arama Kurtarma Ekipleri 2024'te 230 Operasyona İmza Attı

İHH Arama Kurtarma Ekipleri 2024'te Yoğun Çalışmalarını Sürdürdü

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren arama kurtarma ekipleri, 2024 yılı boyunca yurt içi ve yurt dışında 230 arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. İHH'nın Afet Yönetimi Başkanlığı, bu süreçte çeşitli eğitim programları ve farkındalık faaliyetleriyle de önemli bir rol üstlendi.

Eğitim ve Faaliyetler

2024 yılı boyunca arama kurtarma ekipleri, 60 bine yakın kişinin katıldığı toplam 792 eğitim programı düzenlerken, 738 toplantı ve 112 tatbikat gerçekleştirdi. Ayrıca, 266 sportif faaliyet ile de gönüllülerin eğitim seviyelerini artırmayı hedefledi.

Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı 74 ekipte toplam 3 bin 641 gönüllü görev alırken, bu ekiplerden 1'i ağır, 3'ü orta ve 29'u hafif seviye akreditasyona sahip. Takım üyeleri, bir ağır beslenme akreditasyonu ve bir ayni bağış, depo yönetimi ve dağıtım akreditasyonu sahibi bulunuyor.

Psikososyal Destek ve Medikal Kurtarma

İHH arama kurtarma biriminde, 302 psikososyal destek gönüllüsü ve 74 medikal kurtarma gönüllüsü de faaliyette yer alıyor. 2024 yılı içinde 210 afet farkındalık, 163 doğada arama kurtarma, 122 kentsel arama kurtarma, 93 akreditasyon gibi toplamda 1024 eğitim programı düzenlendi.

Yurt Dışında Eğitim Faaliyetleri

İHH, yurt dışındaki arama kurtarma ekiplerine de eğitim vererek uluslararası alanda uzmanlığını paylaştı. Pakistan'da 25, Güney Afrika'da 11 ve Karadağ'da 16 kişiye eğitimler verildi. İHH ekibinden 8 kişi ise Hırvatistan'da 'Mağara Arama Kurtarma' eğitimi aldı.

Arama Kurtarma Köpekleri

Hızla gelişen teknolojiyle birlikte, İHH'nın Köpekli Arama Kurtarma Birimi de sürekli eğitim alarak olası afet durumlarına hazırlanıyor. Bölgede dikkat çeken bir başarıya imza atan Bozo adlı arama kurtarma köpeği, eğitmeni İbrahim Güler ile birlikte, AFAD tarafından düzenlenen '2024 Köpekli Arama Timleri Görev ve Eğitim Yeterlilik Sınavı'nda birinci oldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, 2024 yılında yurt içi ve yurt dışında 230 arama kurtarma operasyonuna katıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, 2024 yılında yurt içi ve yurt dışında 230 arama kurtarma operasyonuna katıldı.