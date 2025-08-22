DOLAR
İHH'dan Pakistan sel mağdurlarına yardım: 1.000 sıcak yemek, 500 aileye destek

İHH, Pakistan’daki muson selinde Khyber Pakhtunkhwa’da 1.000 sıcak yemek dağıttı; 500 aileye gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 13:11
Vakıf Khyber Pakhtunkhwa'da acil yardım dağıtımına başladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH İnsani Yardım Vakfı), Pakistan'da muson yağmurları sonucu yaşanan sellerde etkilenen halka sıcak yemek, gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, sel felaketlerinde 26 Haziran itibarıyla 700'den fazla kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların ardından kaybolan yaklaşık 150 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İHH, özellikle Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde yardım operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki afetzedelere 1.000 kişilik sıcak yemek dağıtılırken, 500 aileye gıda kolisi, hijyen paketi ve battaniye temin edildi.

Vakıf yetkilileri, bölgedeki insani yardım çalışmalarının devam ettiğini ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çabaların sürdüğünü belirtti.

