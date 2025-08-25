DOLAR
İHH'den Afganistan'a 1100 Gıda Paketi Yardımı

İHH, kuraklığın etkilediği Paktika'da 1100 gıda paketi dağıttı; mahsul verimi %50 düştü, yer altı suyu 10-20 metre azaldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 12:45
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kuraklığın etkilediği Afganistan'da 1100 gıda paketi dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ülkenin en büyük vilayetlerinden Paktika'da yoğun kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısı ve gıda kıtlığı büyük boyutlara ulaştı.

Bu yıl yağış miktarının oldukça düşük olması ve kuraklık sebebiyle yağmur suyuna bağlı tarım arazilerinde mahsul verimi %50 düştü.

Yer altı su seviyelerinde de 10 ile 20 metre arasında değişen düşüşler yaşandı.

Yardımın İçeriği

Vakıf, yeni yardım çalışmasının ilk etabında her bir pakette 25 kilogram un, 5 litre yağ, 7 kilogram pirinç, 4 kilogram barbunya, 4 kilogram şeker, 4 kilogram hurma ve 1 kilogram yeşil çay bulunan toplam 1100 gıda paketini dağıttı.

İHH, Afganistan'da eğitimden sağlığa, gıdadan barınmaya kadar pek çok alanda insani yardım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

