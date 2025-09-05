İHH'den "Bir Kırtasiye Bin Mutluluk" ile öğrencilere kırtasiye desteği

DOLAR
Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:50
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde başlattığı "Bir Kırtasiye Bin Mutluluk" projesiyle yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

Projenin hedefi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre proje, Türkiye dahil 36 ülkede 16 bin 530 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa kırtasiye seti dağıtılmasını hedefliyor. Setlerde çanta, 6 büyük boy defter, 6 küçük boy defter, 4 kurşun kalem, 2'şer tükenmez kalem, silgi, kalemtıraş ve cetvel seti yer alıyor.

Türkiye dağıtımı

Proje kapsamında setlerin 2 bininin Türkiye'de dağıtılması planlandı. Türkiye'de dağıtılacak paketlerde 12'li siyah kurşun kalem, 6'lı kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, 12'li kuru boya, 8'li pastel boya, 12'li sulu boya, resim defteri, A4 ve A5 defterler, çizim seti, kalemlik, bant, okul makası ve çanta yer alacak.

Bağış bilgileri

Bağışçılar projeye destek olmak için İHH'nin internet sitesi üzerinden bilgi alabilir; 1.200 lira karşılığında bir çocuğun kırtasiye ihtiyaçları karşılanabiliyor.

