İHH, Halep'te Yıkıntılar Arasında Toplu İftar Düzenledi

İHH, Halep'te enkaza dönüşen evler arasında 500 kişiyle toplu iftar programı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:19
İHH, Halep'te Yıkıntılar Arasında Toplu İftar Düzenledi

İHH, Halep'te Yıkıntılar Arasında Toplu İftar Düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep vilayetindeki Kefer Hamra köyünde, devrik Baas rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu enkaza dönen evlerin arasında anlam dolu bir toplu iftar programı gerçekleştirdi.

Yıkıntıların gölgesinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte, yaklaşık 500 kişi bir araya geldi. Saldırıların getirdiği zorluklara rağmen, bu buluşma, dayanışmanın ve umudun simgesi haline geldi.

Mahalle Sakini Ramadan, Duygularını Paylaştı

Toplu iftar programına katılan mahalle sakini Muhammed Ramadan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi saldırıları nedeniyle uzun yıllar boyunca yerinden edildiğini ve ancak 12 yıl sonra köyüne dönebildiğini ifade etti. Ramadan, ailesiyle birlikte köyünde iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ramadan, "Her şeye rağmen geri döndük. İnşallah burada kalacağız ve evlerimizi yeniden inşa edeceğiz." diyerek, umudunu dile getirdi. Kendi evinin de yıkıldığını vurgulayan Ramadan, "En son 2013 yılında evimde orucumu açmıştım. Ama her şeye rağmen evimi tekrar inşa edeceğim." ifadelerini kullandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep vilayetinin Kefer Hamra...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep vilayetinin Kefer Hamra köyünde devrik Baas rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar programı düzenledi. Neredeyse yerle bir edilen Kefer Hamra köyünde yaklaşık 500 kişi, İHH'nın toplu iftar etkinliğinde bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep vilayetinin Kefer Hamra...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Halep vilayetinin Kefer Hamra köyünde devrik Baas rejimi ve destekçilerinin saldırılarında enkaz haline gelen evlerin arasında toplu iftar programı düzenledi. Neredeyse yerle bir edilen Kefer Hamra köyünde yaklaşık 500 kişi, İHH'nın toplu iftar etkinliğinde bir araya geldi.

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