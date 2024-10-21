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İHH İstoç Temsilciliği'nden İdlib'deki Çocuklara Destek

İHH İstoç, İdlib'de 1000 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtarak çocuklara destek oldu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 15:01
İHH İstoç Temsilciliği'nden İdlib'deki Çocuklara Destek

İHH İstoç Temsilciliği'nden İdlib'e Yardım Eli

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) İstoç Temsilciliği, Suriye'nin İdlib ilinde düzenlediği etkinliklerle yüzlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Temsilcilik, bu kapsamda 1000 öğrenciye kırtasiye malzemesi ile destek sağladı.

Etkinlikler ve Destek

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasında İHH İstoç Temsilciliği'nin yardımlarının büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu yardım programı çerçevesinde ayrıca, 200 çocuk için sünnet organizasyonu ve 500 çocuk için lunapark etkinliği de düzenlendi.

Çocukların Mutluluğu Bizim İçin Önemli

Tahiroğlu, çocukların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, "İHH İstoç Temsilciliğimiz savaş mağduru çocukları hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bölgedeki yardım faaliyetlerimiz devam edecek," şeklinde konuştu.

Savaşın Yıkıcı Etkileri ve İHH'nın Faaliyetleri

İHH, Suriye'deki iç savaşın başlangıcından bu yana, 2011 yılından itibaren gıda, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında çeşitli yardımlar gerçekleştirerek bölge halkına destek olmaktadır.

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