İHH, Kurban Hisse Bedelini 8.500 Lira Olarak Belirledi

İHH, Kurban Hisse Bedelini Açıkladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kurban hisse bedelini yurt içi ve yurt dışında 8.500 lira olarak belirledi. İHH'nın yaptığı açıklamaya göre, 2023 yılı için belirlenen slogan "Kurban Kardeşliğe Çağrı" oldu.

Kurban Çalışmaları 60 Ülkede Gerçekleşecek

İHH, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Güney Asya ve Afrika'da toplamda 60 ülkede kurban çalışmaları yürütecek. Vakıf, vekaletini aldığı kurbanları 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor. Yüksek fiyatlar ve dağıtım zorlukları nedeniyle bu yıl da tek fiyat uygulamasını sürdürecek.

Gazze'ye Yönelik Özel Yardımlar

Özellikle Gazze'deki insani yardım çalışmalarını 7 Ekim 2023'ten bu yana artıran İHH, bu yıl kesilen kurbanlıkları dondurarak ve konserveleyerek bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Hayırseverler, vekalet verdikleri kurbanlar için ülke ve bölgeleri seçme imkanı bulacaklar.

Bayramlık Kıyafet Dağıtımı Planlanıyor

İHH, bu yıl da yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik bayramlık kıyafet dağıtımında bulunmayı planlıyor. Türkiye dahil olmak üzere 9 ülkede 50.000 çocuğa bayramlık elbiseler hediye edilecek. Bağışçılar, 1000 lira ile bir çocuğun bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kurban hisse bedelini yurt içi ve yurt dışında 8 bin 500 lira olarak belirledi. Vakfın açıklamasına göre, bu yılki sloganını "Kurban Kardeşliğe Çağrı" olarak belirleyen İHH, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Güney Asya ve Afrika'daki 60 ülkede kurban çalışması yapacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kurban hisse bedelini yurt içi ve yurt dışında 8 bin 500 lira olarak belirledi. Vakfın açıklamasına göre, bu yılki sloganını "Kurban Kardeşliğe Çağrı" olarak belirleyen İHH, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa, Kafkasya, Orta Asya, Güney Asya ve Afrika'daki 60 ülkede kurban çalışması yapacak.