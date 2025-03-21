İHH, Ramazan'da Suriye'de 70 Bin Kişiye İftar Verdi

İHH, Ramazan'ın ilk 20 gününde Suriye'de 70 bin kişiye iftar vererek önemli bir dayanışma örneği sergiledi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 23:20
İHH, Ramazan'da Suriye'de 70 Bin Kişiye İftar Verdi

İHH'nın Suriye'deki İftar Çalışmaları

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazanın ilk 20 gününde Suriye'de 70 bin kişiye iftar verdi. Bu yılki faaliyetleri "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla sürdüren İHH, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde düzenli olarak iftar programları düzenliyor.

İftarlar İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

İHH Suriye Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Ramazan ayının başından itibaren her gün Suriye içerisinde iftar hazırladıklarını ifade eden Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin Şam, Humus, Hama, Lazkiye, İdlib ve Halep gibi şehirlerinde yaşayan halka iftar yemeği ikram ediyoruz. Ramazan ayının ilk 20 gününde Suriye içerisinde yetim, dul, yaşlı ve ihtiyaç sahibi 70 bin kişiye iftar yemeği desteği verdik."

Hayırseverlere Çağrı

Ramazan ayının son günlerinde hayırseverleri destek vermeye davet eden Işık, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu yılki sloganımız 'Ramazan Kardeşliğe Çağrı' oldu." dedi. Işık, bu vesileyle hayırseverleri, başta savaş bölgeleri olmak üzere tüm dünyadaki mazlum ve ihtiyaç sahiplerine destek vermeye davet etti.

İHH, 2011 yılından bu yana Suriye'de yardım çalışmaları yürütüyor ve bu tür faaliyetlerle bölgedeki insanlara umut ışığı olmaya devam ediyor.

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