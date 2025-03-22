İHH, Türkiye Genelinde Kış Yardımlarını Başlattı

İHH, Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ısınma ve kış kıyafetleri yardımı yaparak binlerce aileye destek ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 12:46
İHH, Türkiye Genelinde Kış Yardımlarını Başlattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kış aylarında ihtiyaç sahiplerine destek olma amacıyla Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yardım çalışmaları gerçekleştirdi.

Açıklamalara göre, kış yardımları kapsamında bu yıl da binlerce aileye ulaşmayı hedefleyen İHH, farklı alanlarda önemli faaliyetlere imza attı. Yardımların bir parçası olarak, 1000 aileye 2 bin liralık hane başına ısınma desteği sağlandı.

Ayrıca, Ağrı, Siirt, Bingöl, Bitlis, Muş, Van ve Kırıkkale illerinde ihtiyaç sahibi 2 bin 567 çocuğa bot ve mont hediye edildi. Çocuklar, aileleriyle birlikte anlaşmalı mağazalara giderek istedikleri kış kıyafetlerini seçme fırsatı buldu.

İHH, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Kütahya, Ağrı ve Uşak’ta ikamet eden başka 1000 aileye de yakacak giderleri için hane başına 2 bin lira destek sağladı.

Bağış yapmak veya yardım faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyenler, İHH’nın internet sitesi ve banka hesap numaraları aracılığıyla desteklerini iletebilirler.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kış yardımları kapsamında Türkiye'nin birçok...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, kış yardımları kapsamında Türkiye'nin birçok şehrinde yardım çalışmaları gerçekleştirdi.

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