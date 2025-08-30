İİT-Arap Birliği'nden ABD'ye Çağrı: Filistin Heyetinin Vize İptaline Son Verin

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu'ndan ABD'ye çağrı

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi, eylülde düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılacak Filistin Devleti heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından giriş vizesi verilmemesi kararının geri alınmasını talep etti.

Komitenin çağrısı

Komite, ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin heyetinin vize işlemlerini iptal etmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kararın geri alınması gerektiği vurgulanarak, BM Genel Merkezi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin gözetilmesinin ve diyalog ile diplomasinin önünün açılmasının önemine dikkat çekildi.

Komite metninde ayrıca Filistin Ulusal Yönetimi'nin barışı stratejik tercih olarak benimseme konusundaki olumlu tutumu ve kararlılığının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtildi ve ABD yönetimine kararı gözden geçirme çağrısı yapıldı.

Filistin yönetimine destek ve uyarı

Açıklamada, Filistin yönetimi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın mevcut zorlu koşullar altında halkına yönelik tırmanışla mücadele ettiği kaydedildi. Komite, Abbas'ın şiddet, aşırılık ve terörizme karşı dünya liderlerine verdiği taahhütleri sürdürme çabasına destek olunması gerektiğini belirtti.

Komite ayrıca, yönetimin reform programını ilerletme çabalarına işaret ederek, Filistin Ulusal Yönetimi'nin zayıflatılmasının ve tırmanışın devam etmesinin barış çabalarını ciddi biçimde olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

ABD'nin kararı ve Filistin'in tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Donald Trump yönetiminin Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiği belirtilmişti. Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ise bu karardan derin üzüntü ve şaşkınlık duyulduğu ifade edildi.

Filistin tarafı, Filistin Devleti'nin BM'nin gözlemci üyesi olması nedeniyle söz konusu kararın uluslararası hukuka ve BM'nin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek, ABD yönetiminden New York'a giriş vizelerinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Komite çağrısını yinelerken, uluslararası mekanizmaların ve diyalog kanallarının açık tutulmasının barış süreçleri için hayati olduğu mesajını verdi.