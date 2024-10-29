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IKBY Başbakanı Barzani'den Savaşlar Hakkında Açıklama

Mesrur Barzani, Irak ve IKBY'nin savaşlara dahil olmaması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 17:41
IKBY Başbakanı Barzani'den Savaşlar Hakkında Açıklama

Barzani'den Kritik Açıklamalar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de düzenlenen bir forumda Irak ve IKBY'nin bölgedeki savaşlara katılmaması gerektiğini dile getirdi. Barzani, Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından organize edilen bu forumda, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerin Önemi ve İşbirliği Çağrısı

IKBY halkını 6. dönem milletvekili seçimlerinin başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik eden Barzani, bu gelişmenin bölge demokrasisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Ayrıca, tüm siyasi taraflara farklılıkları bir kenara bırakarak birlikte çalışmaları ve güçlü, kapsayıcı bir hükümet kurma çağrısı yaptı.

Bağdat ile İlişkiler

Barzani, Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin olumlu yönde seyrettiğini ifade ederek, merkezi hükümetle olan ilişkilerde IKBY'nin mali hakları da dahil olmak üzere tüm sorunların çözümlenmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, Bağdat'taki merkeziyetçi zihniyetin hala devam ettiğini de belirtti.

Yolsuzlukla Mücadele ve Peşmerge Birliği

Barzani, yolsuzlukla mücadelede tüm yönetimin ciddi olması gerektiğini, yolsuzluğu ortadan kaldırmak isteyenlerin öncelikle kendi yolsuzluklarını bırakmaları gerektiğini ifade etti. Peşmerge birliklerinin birleştirilmesine dair ise, bu konuda kararların bakanlık ve hükümet tarafından verilmesi gerektiğini, partilerin kendi askeri güçlerini kurma hakkına sahip olmaması gerektiğini vurguladı.

Barış Vurgusu

Son olarak, tüm Irak ile bölge için barış, refah ve istikrar mesajı vererek, "Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki savaşlara dahil olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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