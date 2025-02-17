IKBY Başbakanı Barzani, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Erbil'de Görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil’de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ele alındı.

Barzani, görüşmesine dair detayları propria X sosyal medya hesabından paylaştı. İranlı Bakan Yardımcısı Revançi ile yapılan görüşmede, karşılıklı refahın sağlanmasında güçlü ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik reform ve ticari işbirliği konularının önemine dikkat çekildi.